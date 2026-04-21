Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fuji: в Японии трое военных погибли при взрыве в танке во время учебных стрельб

Еще одну женщину-военнослужащую в сознании доставили в больницу, сообщил телеканал.

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере трое военнослужащих, по предварительным данным, погибли в результате взрыва в танке во время учебных стрельб на полигоне Сил самообороны Японии «Хидзюдай» в префектуре Оита. Об этом сообщил телеканал Fuji.

Ранее телеканал NHK сообщал о троих пострадавших военнослужащих.

По информации телеканала Fuji, сейчас подтверждена гибель двух военнослужащих, еще один находится в состоянии «остановки сердца и легких» — так в Японии называют состояние клинической смерти, которую по закону могут констатировать только медики, но не спасатели. Еще одна женщина-военнослужащий доставлена в больницу, она находится в сознании и может говорить.

Как отметил телеканал TBS, во время стрельбы в орудии взорвался снаряд.