Чиновники лишились участков и отелей — решение суда по Архызу на ₽1,1 млрд

Армавирский городской суд удовлетворил исковое заявление о возврате в собственность государства земель и объектов недвижимости на территории курорта Архыз в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По данным суда, бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель незаконно распорядились участками площадью около 6 гектаров в Зеленчукском районе. Земли, расположенные в предгорьях Большого Кавказского хребта, относятся к федеральной собственности и не подлежат приватизации. Их стоимость оценивается в 1,1 млрд рублей.
Следствием установлено, что с использованием поддельных документов участки сначала оформили на муниципалитет, после чего зарегистрировали на родственников и знакомых. В дальнейшем земли дробились и перепродавались по заниженным ценам через фиктивные сделки.
К моменту рассмотрения дела на этих территориях были построены объекты общей площадью около 27 тысяч квадратных метров. Среди них — восемь гостиниц, включая два пятизвездочных отеля, а также жилые и нежилые строения.
Суд признал, что отчуждение земель носило коррупционный характер, и постановил обратить в доход Российской Федерации 25 земельных участков, восемь гостиниц, три жилых дома, 67 нежилых зданий, шесть некапитальных сооружений и два объекта незавершенного строительства.
Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий было возбуждено в октябре 2023 года. По версии следствия, еще в 2009 году сотрудники администрации Зеленчукского района незаконно изменили категорию участка, после чего в 2011 году он был продан местной жительнице. В дальнейшем земля была разделена и реализована другим лицам.
