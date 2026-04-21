Три человека погибли на туристическом маршруте в Бурятии

10 апреля двое туристов погибли и пятеро получили серьезное обморожение во время похода в горы на Камчатке. Изначально в группе были девять человек, но в пути путешественники поссорились и разделились; большинство осталось без палаток и связи. В МЧС считают, что туристы пренебрегли правилами безопасности, выбрали слишком сложный маршрут и проигнорировали прогноз погоды. «Вечерняя Москва» узнала подробности этой трагедии.