В Прикамье организация выплатит 1,5 млн работнику, ослепшему из-за травмы

Несчастный случай произошёл из-за нарушений условий труда.

Предприятие обязали выплатить крупную сумму работнику, потерявшему зрение из-за несчастного случая на производстве.

В региональной прокуратуре рассказали, что мужчина чистил чугунные изделия на одном из предприятий Горнозаводского района. Во время проведения работ он получил травму глаза, которая впоследствии привела к потере зрения. Сотрудники районной прокуратуры провели проверку и выяснили, что сотрудник организации получил травму в результате ненадлежащей организации мероприятий по охране труда. Мужчина работал по гражданско-правовому договору. Трудовой договор с ним не заключили.

Прокурор подал иск в защиту прав работника и суд обязал предприятие выплатить пострадавшему мужчине 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.