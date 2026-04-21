В Прикамье организация выплатит 1,5 млн работнику, ослепшему из-за травмы

В региональной прокуратуре рассказали, что мужчина чистил чугунные изделия на одном из предприятий Горнозаводского района. Во время проведения работ он получил травму глаза, которая впоследствии привела к потере зрения. Сотрудники районной прокуратуры провели проверку и выяснили, что сотрудник организации получил травму в результате ненадлежащей организации мероприятий по охране труда. Мужчина работал по гражданско-правовому договору. Трудовой договор с ним не заключили.