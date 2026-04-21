Все очень запутано: сестра рассказала о версиях пропажи Героя РФ Асылханова

В городе Юрга Кемеровской области третью неделю продолжаются поиски участника специальной военной операции, удостоенного звания Героя России. 3 апреля 23-летний Алексей Асылханов вышел из дома на работу и бесследно исчез. О личности пропавшего, странных обстоятельствах дела и реакции семьи на пугающие версии в сети aif.ru рассказала младшая сестра военнослужащего Рената Асылханова.
«Самый лучший братик»: что известно о личности Асылханова.
Рената Асылханова не скрывает, что очень переживает из-за брата, которого считает самым лучшим.
«Алексей у нас очень добрый и отзывчивый парень. Всегда помогал, самый лучший братик на самом деле. С семьей всегда отношения были очень хорошие», — поделилась она.
По словам Ренаты, у ее брата не было врагов или недоброжелателей.
«Он очень дружелюбный парень», — объяснила сестра Героя России.
Позиция семьи: «Мы не верим никому, кроме полиции».
По словам Ренаты Асылхановой, в сети появляется много разных версий, но семья им не верит.
«Пишут много чего, особенно распространяли информацию о том, что его убили. Но пока полиция нам точную информацию не выдаст, мы не верим никому», — объяснила собеседница издания.
Супруга пропавшего Валерия ранее также заявила, что не верит распространяемым в сети версиям.
«Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии, доверяю только той информации, которую услышу от тех служб, которые занимаются поиском. То, что пишут версии, это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе», — сказала она.
Рената Асылханова отметила, что семья постоянно на связи с полицией и ждет информацию только от силовиков.
«В полиции только говорят, что поиски идут», — поделилась она.
«Всё очень запутано».
В беседе с aif.ru сестра Асылханова Рената сказала, что в этой истории все очень запутано. Собеседница издания подчеркнула, у Алексея всегда были хорошие отношения с семьей и окружающими, у него не было врагов или недоброжелателей.
«Это все очень запутано. Он очень хороший парень, навряд ли бы его захотели убить. Но очень страшно верить во что-либо», — отметила она, добавив, что семья не верит ни в одну из версий и ждет официальную информацию от полиции.
Хроника исчезновения: телефон дома, дорога в неизвестность.
Алексей Асылханов 3 апреля отправился на работу и с того момента его судьба неизвестна. По некоторым данным, он оставил дома телефон. В техникуме, где он работал педагогом дополнительного образования, мужчина так и не появился.
Как сообщали СМИ, на улице к Асылханову подъехал автомобиль, он поздоровался с водителем и сел в салон. По камерам установить марку и номер автомобиля не удалось. По факту его пропажи региональным СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Алексей Асылханов удостоен высшей награды России — медали «Золотая Звезда». В ходе СВО он уничтожил 15 танков и 50 бронемашин.