Три туриста погибли от переохлаждения при спуске с горы в Бурятии

На горе Мунку-Сардык в Бурятии погибли три туриста. Смерть наступила от переохлаждения во время спуска с вершины. Трагедия случилась 21 апреля на туристическом маршруте в Окинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.