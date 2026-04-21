Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили атаку трёх украинских беспилотников в Воронежской области

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили три украинских беспилотника в Воронежской области. Об этом утром 21 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены три БПЛА», — написал он в своём телеграм-канале.

По данным главы региона, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Все три вражеских дрона были ликвидированы до того, как смогли причинить какой-либо ущерб.

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Белгородскую область пострадали два мирных жителя. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставлен в больницу, женщине назначено амбулаторное лечение. В нескольких населённых пунктах повреждены частные дома, автомобили и объекты торговли.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

