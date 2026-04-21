Число раненых при стрельбе у пирамид в Мексике возросло до 13

«13 человек получили травмы, из которых восемь всё ещё находятся в больницах. К сожалению, погибли два человека: женщина канадского происхождения и нападавший», — говорится в сообщении.
Пятерых пострадавших уже выписали из медучреждений после осмотра. Правительство Мексики поддерживает контакты с родственниками жертв внутри страны и за её пределами, а также с представителями посольств.
Теотиуакан — один из самых известных археологических памятников Мексики, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают миллионы туристов со всего мира. Теперь это место стало ещё и точкой боли для многих семей.
Ранее Life.ru писал, что трагедия произошла 21 апреля. Вооружённый мужчина, находясь на вершине одной из пирамид, произвёл более 20 выстрелов по находившимся внизу людям. После атаки он покончил с собой. Среди раненых — гражданин России. Как сообщили в консульстве, он получил касательное ранение ноги. Состояние россиянина стабильное.
