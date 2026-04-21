В Ростовской области восстановили движение поездов

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Движение поездов в Ростовской области, приостанавливавшееся из-за повреждения инфраструктуры, восстановлено, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).

Ранее СКЖД сообщала, что контактная сеть повредилась в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка в Ростовской области, задерживались 15 поездов.

«На станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги в 04.24 мск возобновлено движение поездов, приостановленное из-за повреждения инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Повреждения устранены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с приостановкой движения на время от 20 минут до 6,5 часов были задержаны 24 поезда.