В Ростовской области задерживаются поезда: в СКЖД назвали причину

В Ростовской области из-за постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
В ведомстве отметили, что на место направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд.
«Движение на станции было приостановлено», — уточняется в заявлении.
Также железнодорожники предупредили, что пригородные поезда продолжают ходить по расписанию. Но несколько поездов задерживаются на три часа. Поездные бригады помогают пассажирам по всем вопросам, добавили в СКЖД.
До этого стало известно, что инженеры из Самары считают виновным в сходе с рельсов поезда под Ульяновском: он обнаружил дефект в рельсе и не перепроверил данные.
1 июня 2025 года на железнодорожном участке Унеча — Жеча в Брянской области рабочие проводили осмотр путей с помощью специальной техники. В 10:52 они заметили повреждение железнодорожного полотна. К счастью, обошлось без пострадавших.
В августе того же года в Калининском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили контактную сеть железной дороги. Это привело к задержке ряда пассажирских поездов. Падение фрагментов произошло на участке между станциями Величковка и Ангелинская. По предварительной информации, пострадавших нет.
При этом на станции Лиски в Воронежской области задерживались 14 поездов ФПК из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата, и о ситуации сообщила сама компания. В компании пояснили, что время простоя достигает 2,5 часов, при этом специалисты работают над тем, чтобы уменьшить задержки, а пассажирам оказывают необходимую помощь.
В 2023 году губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская в результате подрыва путей с рельсов сошел локомотив и часть состава грузового поезда.
Ранее 1 мая в Брянской области в результате подрыва путей сошел другой поезд. В результате взрыва на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча произошел сход локомотива и нескольких вагонов поезда. В обоих инцидентах никто не пострадал.