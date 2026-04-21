Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аресты и миллиарды хищений: что случилось на крупной стройке в Петропавловске

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области ведет расследование по факту хищения средств на строительство путепровода, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что в августе 2023 года между КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» и ТОО «БУКА» был заключен договор о строительстве автодорожного путепровода на общую сумму 5,4 млрд тенге.

«В ходе исполнения договора подрядной организацией допускалось систематическое отставание от графика производства работ», — уточняют в пресс-службе АФМ за 21 апреля 2026 года.

По версии следствия, директор подрядной организации, вступив в сговор с должностными лицами заказчика, организовал оформление и подписание актов, содержащих недостоверные сведения о фактически выполненных объемах работ.

На основании указанных документов в адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге.

В итоге с санкции суда наложен арест на 24 единицы транспортных средств и спецтехники стоимостью более 270 млн тенге.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Немного ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что подозреваемого в хищении 4 млрд доставили из Грузии в Казахстан.