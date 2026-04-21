Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ночью пытались ударить по промпредприятию в Самарской области

Ночью 21 апреля украинские беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью вражеские ВСУ предприняли очередную попытку атаки промышленного предприятия в Самарской области. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — заявил он.

На местах падения беспилотников работают оперативные службы. Повреждения инфраструктуры уточняются.

Ранее Life.ru писал о более серьёзных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область. Там два мирных жителя получили ранения. Мужчина был госпитализирован, женщине назначили амбулаторное лечение. В нескольких сёлах повреждены частные дома и автомобили. В одном из округов дрон атаковал объект торговли — повреждена крыша.

