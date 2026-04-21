Новосибирским подросткам не изменили приговор за смертельную драку у бара

В Новосибирской области областной суд оставил без изменений приговор по делу о смертельном избиении возле бара в рабочем посёлке Линёво. Апелляции осуждённых и их защитников не были удовлетворены.
Речь идёт о деле, которое ранее рассматривал Искитимский районный суд. Двое фигурантов — на момент происшествия им было 16 и 17 лет — признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека.
Как установил суд, ночью 15 июля 2023 года возле бара в Линёво между подростками и незнакомым мужчиной произошёл конфликт. Во время ссоры они нанесли потерпевшему множественные удары по голове. Мужчина был госпитализирован, но позже скончался от полученных травм.
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуждённые совместно нанесли потерпевшему множественные удары по голове. От полученных травм мужчина позднее скончался в больнице», — сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.
Суд первой инстанции назначил одному подростку наказание в виде 8 лет лишения свободы, второму — 8 лет и 4 месяца. Оба будут отбывать срок в колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил иск родственников погибшего. С каждого из осуждённых взыскали по 1 миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда, а также более 41 тысячи рублей имущественного ущерба солидарно.
В апелляции защита просила отменить приговор или смягчить наказание. Однако судебная коллегия Новосибирского областного суда, изучив материалы дела, не нашла оснований для этого.