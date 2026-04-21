Как всё складывается! Трёхэтажный дом разрушается в Нижегородской области

Один подъезд трёхэтажки, кажется, вот-вот отделится от остального дома на улице Энгельса в Балахне. Когда деформацию стены дома уже невозможно было игнорировать, оттуда экстренно эвакуировали жильцов, кто-то даже не успел собрать документы, не говоря уже о вещах. Возбуждено уголовное дело по признакам халатности — люди уверяют, что задолго до ЧП жаловались на состояние здания.