Как всё складывается! Трёхэтажный дом разрушается в Нижегородской области

Один подъезд трёхэтажки, кажется, вот-вот отделится от остального дома на улице Энгельса в Балахне. Когда деформацию стены дома уже невозможно было игнорировать, оттуда экстренно эвакуировали жильцов, кто-то даже не успел собрать документы, не говоря уже о вещах. Возбуждено уголовное дело по признакам халатности — люди уверяют, что задолго до ЧП жаловались на состояние здания.
Экспертиза пока идёт, но власти округа уже предполагают, что жильцов из повреждённых квартир предстоит расселять.
Энгельс бы ужаснулся.
Угол трёхподъездного дома начал отделяться от дома по улице Энгельса, 54 в Балахне днём 17 апреля, кто-то наблюдал это воочию в своей квартире. По данным Главного управления МЧС России по региону, из здания эвакуировали 20 человек, в том числе двоих детей. В ЧП никто не пострадал.
Дом огородили, его взяли под охрану полицейские. Жильцы пока расположились в пункте временного размещения в досуговом центре «Дом Москвы», там находятся восемь человек — остальных приютили родственники.
«Обеспечиваем людей горячим питанием и всем необходимым в данных условиях. Пообщался с жителями, прорабатываем частные вопросы», — рассказал глава Балахнинского округа Андрей Дранишников.
Получив данные о деформации стены многоквартирного дома, Балахнинский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по факту халатности (статья 293 Уголовного кодекса РФ).
На место происшествия отправились следователи и следователи-криминалисты из регионального следственного управления СК России, а также сотрудники Приволжского филиала судебно-экспертного центра СК России. Ход расследования на контроле у регионального управления.
«Расселения в бараки не будет!».
Людям, покидавшим квартиры в чём были, спасатели теперь по возможности помогают выручить документы и вещи из квартир. МЧС опубликовало кадры: спасатели несут из подъезда газовую плиту, за ними идёт подросток с кухонной утварью. Жильцы предполагают, что вернуться в родные стены у них не получится.
Местные власти сообщают, что идут все необходимые в таких случаях процедуры: состояние здания оценивают компетентные специалисты, со дня на день ждут официальных результатов экспертизы.
«По предварительному заключению, дом однозначно будет признан аварийным и подлежащим расселению», — говорит Андрей Дранишников.
Если в первый и второй подъезды жильцы при поддержке спасателей сумели попасть в квартиры, то в рассыпающемся третьем подъезде выше первого этажа никого не пускают — дальше совсем опасно.
А кто-то эвакуировался даже без документов — сейчас бумаги обещают помочь восстановить.
Власти планируют помочь индивидуально каждой семье из дома на Энгельса. Средства на неотложные нужды и, в конце концов, на расселение десятков людей планируют изыскать в областной казне.
«Сразу хочу опровергнуть слухи — расселения в бараки не будет, — говорит глава округа. — Людям предоставят нормальное жильё согласно всем требованиям Жилищного кодекса или выплатят денежную компенсацию для покупки жилья».