Бастрыкин заинтересовался инцидентом со сбежавшим тигром в цирке Ростова

Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль и затребовал доклад о ходе и результатах проверки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому после инцидента в цирке Ростова-на-Дону, где во время представления тигр выпрыгнул в зрительный зал.

В СК РФ отметили, что поводом для внимания главы ведомства стали сообщения в социальных медиа. По данным следствия, во время циркового номера с хищниками защитная сетка, ограждавшая арену, рухнула, после чего один из тигров покинул пределы манежа и оказался в зале, где находились дети.

Следственное управление СКР по Ростовской области уже возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошёл 19 апреля во время выступления артистов передвижного цирка с дикими животными.

К счастью, никто из посетителей не пострадал. Сбежавшего хищника оперативно вернули в вольер.

Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль и затребовал доклад о ходе и результатах проверки.