Трое военных погибли при взрыве снаряда на полигоне сил самообороны в Японии

Предварительно, ЧП случилось на полигоне сухопутных сил самообороны Хидзюдай. Во время танковых учений в одной из башен произошёл взрыв боеприпаса. Трое погибших и один пострадавший находились внутри техники.
Ранее на нефтеперерабатывающем заводе BP Cherry Point в штате Вашингтон произошёл взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. После инцидента сотрудники предприятия были эвакуированы.
