Нижегородские полицейские задержали жителя Оренбурга с наркотиками

У мужчины обнаружили 20 свертков с метадоном.

Источник: Время

Житель Оренбурга был задержан полицией на улице Голубева, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области. У ранее судимого 46-летнего мужчины сотрудники ведомства обнаружили 20 свертков, в которых оказался метадон общей массой 1,339 граммов.

Подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что в Нижегородской области с 20 апреля по 1 мая проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Жители региона могут оказать помощь полиции в противодействии обороту наркотиков, сообщив анонимно о правонарушениях, связанных с запрещенными веществами.