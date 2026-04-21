В СК рассказали, что делали следователи на месте пропажи семьи Усольцевых

В Следкоме рассказали, что делали следователи на месте пропажи семьи Усольцевых во время новой фазы поисков семьи.
«Следователи вместе со спасателями, полицейскими и волонтерами осмотрели местность на предмет проведения дальнейших поисков. Это не активная фаза операции. В тайге местами еще снег лежит высотой под метр. Запускали дроны, оценивали, как с их помощью искать людей. Местных жителей в этот раз следователи не допрашивали», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Напомним, впервые с конца января 2026 года поисковая группа выезжала к месту пропажи Усольцевых, которые пропали 28 сентября 2026 года на Кутурчинском Белогорье. В этот раз специалисты осмотрели больше 100 км горно-таежной местности.