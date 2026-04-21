Слюсарь: более 40 БПЛА ВСУ уничтожено ночью 21 апреля в Ростовской области

Минувшей ночью 21 апреля Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, силами ПВО отражено и уничтожено более четырёх десятков беспилотных летательных аппаратов в Таганроге и 11 районах области.
Под удар попали: Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский и Тарасовский районы.
По предварительным данным, жертв нет. Однако без разрушений не обошлось. В Аксайском районе в посёлке Реконструктор в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в двух домах и частично разрушена кровля. Губернатор пообещал оказать помощь в устранении последствий.
Кроме того, в районе посёлка Персиановский Октябрьского (сельского) района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта. Из-за этого было приостановлено движение трёх поездов в северном направлении в районе железнодорожной станции Новочеркасск и четырёх поездов в южном направлении в районе станции Каменоломни.
В настоящий момент питание контактной сети восстановлено, движение поездов запущено в обоих направлениях.