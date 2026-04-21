Слюсарь: более 40 БПЛА ВСУ уничтожено ночью 21 апреля в Ростовской области

Минувшей ночью 21 апреля Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, силами ПВО отражено и уничтожено более четырёх десятков беспилотных летательных аппаратов в Таганроге и 11 районах области.

Под удар попали: Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский и Тарасовский районы.

По предварительным данным, жертв нет. Однако без разрушений не обошлось. В Аксайском районе в посёлке Реконструктор в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в двух домах и частично разрушена кровля. Губернатор пообещал оказать помощь в устранении последствий.

Кроме того, в районе посёлка Персиановский Октябрьского (сельского) района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта. Из-за этого было приостановлено движение трёх поездов в северном направлении в районе железнодорожной станции Новочеркасск и четырёх поездов в южном направлении в районе станции Каменоломни.

В настоящий момент питание контактной сети восстановлено, движение поездов запущено в обоих направлениях.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше