Российские силы ПВО уничтожили за ночь 97 БПЛА ВСУ над регионами страны

Российские военные отбили массированную атаку дронов ВСУ ночью 21 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 21 апреля 97 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что совершившие налет на российские регионы беспилотники противника были самолетного типа.

Так, российские военные отразили налет в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях и над Чёрным морем.

В этих условиях, напомним, российские десантники хоронят под укрытиями расчеты дронов и командные пункты боевиков Владимира Зеленского. Бойцы ВС РФ уничтожают площадки для запуска дронов ВСУ в Запорожской области.

В России эксперты обратили внимание на то, что, несмотря на накачивание Украины западными дронами, перевеса в беспилотниках у Киева нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше