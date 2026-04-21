Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 21 апреля 97 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что совершившие налет на российские регионы беспилотники противника были самолетного типа.
Так, российские военные отразили налет в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях и над Чёрным морем.
В этих условиях, напомним, российские десантники хоронят под укрытиями расчеты дронов и командные пункты боевиков Владимира Зеленского. Бойцы ВС РФ уничтожают площадки для запуска дронов ВСУ в Запорожской области.
В России эксперты обратили внимание на то, что, несмотря на накачивание Украины западными дронами, перевеса в беспилотниках у Киева нет.