Служители Фемиды из ЦФО попали под подозрение

Сразу несколько правовых инцидентов, связанных с деятельностью судей, произошло в регионах ЦФО. На бывшего зампреда Ленинского райсуда Курска завели уголовное дело, у бывшего зампреда Воронежского облсуда изъяли активы, а судья арбитражного суда Ивановской области досрочно сложила полномочия.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой о получении взятки в размере трех миллионов рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).
По версии следствия, 24 апреля 2025 года судья при рассмотрении уголовного дела о покушении на мошенничество получила через посредников деньги за назначение фигурантке наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Тогда же по обвинению в передаче взятки была арестована замглавы курского Фонда капремонта Ольга Минакова. Она признала вину.
В сентябре Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело против судьи. Уже этой весной ВККС дала согласие на уголовное преследование Ольги Петровой. Согласно сайту суда, она еще числится в составе, но уже не является зампредом. Судья пыталась отменить разрешение коллегии, настаивая, что не получала взятку и что попытка возбудить дело связана с ее профессиональной деятельностью. Верховный суд оставил все в силе, после чего Ольга Петрова подала жалобу уже на это решение.
Мещанский райсуд Москвы по иску Генпрокуратуры к бывшему заместителю председателя Воронежского областного суда Евгению Кучинскому, его родственникам и доверенным лицам обратил в доход государства жилые и нежилые помещения, земельный участок и автомобиль.
По данным «РГ», речь идет о покупке жилья, земли и гаражей в столице и Подмосковье. В том числе вопросы экс-судье задавались по поводу квартиры в Химках по заниженной стоимости у девелопера, чей гражданский спор рассматривал Евгений Кучинский. Кроме того, его теща, уже будучи пенсионером, приобрела премиальный кроссовер Lexus RX 300.
В конце марта на время рассмотрения этого дела суд запретил Евгению Кучинскому и его родственникам выезжать из России, а также арестовал их имущество. В апреле судья покинул пост зампреда облсуда.
Тем временем.
Квалификационная коллегия судей Ивановской области на внеочередном заседании досрочно прекратила полномочия судьи арбитражного суда региона Анастасии Саландиной.
Это сделано по письменному заявлению судьи «в связи с переходом на другую работу или по иным причинам». Досрочное прекращение полномочий лишает Анастасию Саландину права на звание судьи в почетной отставке, исключает сохранение гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу, отметили в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее стало известно о претензиях Верховного суда к Анастасии Саландиной по поводу имущества, которое могло быть куплено на незадекларированные доходы. По данным «РГ», судья и ее семья оказались собственниками 21 объекта недвижимости стоимостью около 40 миллионов рублей. При этом общий доход Анастасии Саландиной, ее мужа, брата и родителей в период покупки составлял около 12,6 миллиона рублей.