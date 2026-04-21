Поезда вышли из графика: что известно о налете БПЛА на регионы РФ 21 апреля

Силы ПВО отразили массированный налет украинских беспилотников на регионы России. Перехвачено 97 летательных аппаратов противника.
Как сообщает Минобороны России, дроны самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях. Часть БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря.
Главный удар противника пришелся на Ростовскую область. По данным главы региона Юрия Слюсаря, зенитчиками уничтожено более 40 дронов-камикадзе в Таганроге и Родионово-Несветайском, Мясниковском, Аксайском, Азовском, Шолоховском, Миллеровском, Октябрьском (сельском), Каменском, Кашарском, Милютинском и Тарасовском районах.
Жертв среди населения нет. В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля.
В районе поселка Персиановский произошло разрушение контактной сети железнодорожного транспорта.
По данным СКЖД, оказался нарушен график движения пассажирских поездов на Северо-Кавказской железной дороге. Остановлены 24 железнодорожных состава, следовавших в Санкт-Петербург, Кисловодск, Москву, Новороссийск, Пермь, Адлер, Самару, Анапу, Симферополь. Время отставания в пути составляет до 6,5 часов. Пассажирам раздают воду и продуктовые наборы (около 30 тысяч наборов). Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров отставших поездов.
Украинские беспилотники также сбиты в Самарской области.
«Уважаемые жители, сегодня ночью вражеские ВСУ предприняли очередную попытку атаки промышленного предприятия в Самарской области. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
На местах падения БПЛА работают оперативные службы. Жителей просят в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним, так как это опасно для жизни.