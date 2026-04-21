Поезда вышли из графика: что известно о налете БПЛА на регионы РФ 21 апреля

Силы ПВО отразили массированный налет украинских беспилотников на регионы России. Перехвачено 97 летательных аппаратов противника.

Источник: "Российская газета"

Силы ПВО отразили массированный налет украинских беспилотников на регионы России. Перехвачено 97 летательных аппаратов противника.

Как сообщает Минобороны России, дроны самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях. Часть БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря.

Главный удар противника пришелся на Ростовскую область. По данным главы региона Юрия Слюсаря, зенитчиками уничтожено более 40 дронов-камикадзе в Таганроге и Родионово-Несветайском, Мясниковском, Аксайском, Азовском, Шолоховском, Миллеровском, Октябрьском (сельском), Каменском, Кашарском, Милютинском и Тарасовском районах.

Жертв среди населения нет. В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля.

В районе поселка Персиановский произошло разрушение контактной сети железнодорожного транспорта.

По данным СКЖД, оказался нарушен график движения пассажирских поездов на Северо-Кавказской железной дороге. Остановлены 24 железнодорожных состава, следовавших в Санкт-Петербург, Кисловодск, Москву, Новороссийск, Пермь, Адлер, Самару, Анапу, Симферополь. Время отставания в пути составляет до 6,5 часов. Пассажирам раздают воду и продуктовые наборы (около 30 тысяч наборов). Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров отставших поездов.

Украинские беспилотники также сбиты в Самарской области.

«Уважаемые жители, сегодня ночью вражеские ВСУ предприняли очередную попытку атаки промышленного предприятия в Самарской области. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

На местах падения БПЛА работают оперативные службы. Жителей просят в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним, так как это опасно для жизни.

