В Забайкалье пермячка получила штраф за избиение полицейских в поезде

В состоянии алкогольного опьянения она нарушала общественный порядок, и её сняли с поезда.

Пермячку осудили за избиение полицейских в поезде Владивосток — Пермь, сообщает Восточно-Сибирская транспортная полиция.

Могочинский районный суд Забайкальского края вынес приговор 30-летней жительнице Перми. В ноябре 2025 года женщина ехала в поезде из Владивостока в Пермь. В состоянии алкогольного опьянения она нарушала общественный порядок, и её сняли с состава на станции Могоча. Когда полицейские оформляли протокол, пермячка набросилась на них с кулаками — удары пришлись в лицо, грудь и пах.

В суде девушка полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа — 90 тысяч рублей.

В суде девушка полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа — 90 тысяч рублей.