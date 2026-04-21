В Забайкалье пермячка получила штраф за избиение полицейских в поезде

Пермячку осудили за избиение полицейских в поезде Владивосток — Пермь, сообщает Восточно-Сибирская транспортная полиция.
Могочинский районный суд Забайкальского края вынес приговор 30-летней жительнице Перми. В ноябре 2025 года женщина ехала в поезде из Владивостока в Пермь. В состоянии алкогольного опьянения она нарушала общественный порядок, и её сняли с состава на станции Могоча. Когда полицейские оформляли протокол, пермячка набросилась на них с кулаками — удары пришлись в лицо, грудь и пах.
В суде девушка полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа — 90 тысяч рублей.
Напомним, суд вынес приговор супругам из Московской области, которые напали на знакомую из Верещагино. Угрожая, они потребовали деньги, но потерпевшая сумела вырваться и убежать.