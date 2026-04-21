Приставы занялись арестом имущества Чубайса, речь идет о 5,5 млрд рублей

Данное исполнительное производство стало уже третьим по счету в отношении Чубайса. В апреле 2025 года было открыто производство о наложении ареста на его имущество на 5,6 миллиарда рублей. А 12 января 2026 года — еще одно, на сумму почти 11,9 миллиарда рублей, в рамках иска «Роснано» по проекту Crocus, который предполагал создание в России производства магниторезистивной памяти. Как пояснил директор по особым поручениям Евгений Фролов, иск направлен на привлечение к ответственности лиц, которые с 2011 по 2020 год отвечали за одобрение и реализацию этого проекта. В конце марта 2022 года Анатолий Чубайс оставил должность главы «Роснано» и покинул страну. В настоящее время он проживает в Израиле.