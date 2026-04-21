Приставы занялись арестом имущества Чубайса, речь идет о 5,5 млрд рублей

Судебные приставы возбудили третье исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса — на этот раз почти на 5,5 миллиарда рублей. Соответствующие документы есть в распоряжении ТАСС.
Основанием послужил иск «Роснано» к Чубайсу и другим бывшим руководителям компании о взыскании убытков в размере около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме более 5,5 миллиарда рублей по текущему курсу). Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск 3 апреля, а 14 апреля приставы открыли производство.
С 2025 года «Роснано» ведет масштабные судебные разбирательства против Чубайса и других бывших топ-менеджеров корпорации. Общая сумма исков составляет десятки миллиардов рублей.
Данное исполнительное производство стало уже третьим по счету в отношении Чубайса. В апреле 2025 года было открыто производство о наложении ареста на его имущество на 5,6 миллиарда рублей. А 12 января 2026 года — еще одно, на сумму почти 11,9 миллиарда рублей, в рамках иска «Роснано» по проекту Crocus, который предполагал создание в России производства магниторезистивной памяти. Как пояснил директор по особым поручениям Евгений Фролов, иск направлен на привлечение к ответственности лиц, которые с 2011 по 2020 год отвечали за одобрение и реализацию этого проекта. В конце марта 2022 года Анатолий Чубайс оставил должность главы «Роснано» и покинул страну. В настоящее время он проживает в Израиле.
Как писал KP.RU, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что финансовое положение «Роснано» заметно улучшилось, а процесс оздоровления корпорации фактически завершен. Глава государства отметил, что «Роснано» удалось справиться с «болезнями прошлого» и приступить к реализации собственных новых проектов, не зависящих от старых проблем и связей.