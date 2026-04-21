Постороннее вмешательство: в Ростовской области задержаны 15 поездов

Напомним, минувшей ночью 21 апреля Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, силами ПВО отражено и уничтожено более четырёх десятков беспилотных летательных аппаратов в Таганроге и 11 районах области. По данным властей, в районе посёлка Персиановский произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта. Из-за этого было приостановлено движение трёх поездов в северном направлении в районе ж/д станции Новочеркасск и четырёх поездов в южном направлении в районе станции Каменоломни.