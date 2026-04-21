Постороннее вмешательство: в Ростовской области задержаны 15 поездов

В результате постороннего вмешательства на станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть, что привело к задержке 15 пассажирских поездов. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба СКЖД.
Инцидент произошёл накануне вечером — 20 апреля в 21:31. Была повреждена электросеть, после чего движение по ряду маршрутов было временно приостановлено.
В списке задержанных составов оказались поезда, следующие в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Новороссийск, Кисловодск, Симферополь и другие города. Среди них: № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 126 Москва — Новороссийск, № 138 Нижний Новгород — Кисловодск, № 326 Пермь — Новороссийск, № 28 Москва — Симферополь, № 36 Санкт-Петербург — Адлер, № 84 Москва — Адлер, № 4 Москва — Кисловодск, № 418 Самара — Адлер, а также обратные рейсы № 143 Кисловодск — Москва, № 11 Анапа — Москва, № 125 Новороссийск — Москва, № 339 Новороссийск — Нижний Новгород, № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург и № 249 Новороссийск — Москва.
На место происшествия оперативно выехали аварийные бригады и восстановительный поезд. Пассажирам, задержанным в пути более чем на четыре часа, предоставляют воду и питание.
Напомним, минувшей ночью 21 апреля Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, силами ПВО отражено и уничтожено более четырёх десятков беспилотных летательных аппаратов в Таганроге и 11 районах области. По данным властей, в районе посёлка Персиановский произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта. Из-за этого было приостановлено движение трёх поездов в северном направлении в районе ж/д станции Новочеркасск и четырёх поездов в южном направлении в районе станции Каменоломни.
Сейчас питание контактной сети восстановлено, движение поездов запущено в обоих направлениях.