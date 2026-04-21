Эксперт указал на следы — ключ к исчезновению Героя России Асылханова

В Юрге Кемеровской области продолжается розыск Героя России Алексея Асылханова, исчезнувшего после того, как сел в неизвестный автомобиль. По факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
РИА Новости со ссылкой на бывшего следователя СК России, участника СВО Василия Козлова приводит оценку возможных следов. По его словам, в машине, куда сел пропавший, должны сохраниться биологические и контактные следы — отпечатки пальцев, ладоней, а также потожировые выделения.
Асылханов покинул дом 3 апреля и не вернулся. Установить марку и номер автомобиля, в который он сел в день исчезновения, не удалось. Эти обстоятельства ранее озвучивались со ссылкой на правоохранительные органы.
Козлов отметил, что подобные следы сохраняются длительное время и могут быть использованы при проведении генотипоскопических экспертиз. В том числе речь идет о следах крови, позволяющих спустя годы устанавливать ДНК-профили.
В декабре 2024 года Асылханов получил «Золотую Звезду» Героя России. Награду ему вручил президент России Владимир Путин. На тот момент, по имеющимся данным, на его счету было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.
