На Дону и в Таганроге сняли угрозу применения БПЛА утром 21 апреля

Утром 21 апреля в Ростовской области и Таганроге сняли угрозу применения БПЛА. Об этом в своём канале в МАХ сообщила глава города Светлана Камбулова.
Накануне вечером, 20 апреля, в Таганроге уже вводили режим ракетной опасности — его отменили, но ночью угроза вернулась: на этот раз из-за возможной атаки дронов, причём уже по всему региону. Жителям рекомендовали перейти в помещения, держаться подальше от окон и не находиться на открытых участках.
Это уже третья тревога за последние дни. В ночь на 19 апреля в результате удара по Таганрогу пострадали коммерческие здания, механический колледж, десять автомобилей, загорелись складские помещения. Трём жителям понадобилась медицинская помощь.