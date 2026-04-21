Почти 30 лет в колонии — убийца потребовал УДО и получил отказ

Пожизненно осужденный после почти 29 лет заключения обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Суд отказал, решение обжаловано.
РИА Новости со ссылкой на судебные материалы сообщает, что речь идет о Давуде Магомедове. В 1997 году Верховный суд Республики Дагестан приговорил его к смертной казни с конфискацией имущества. Позднее наказание заменили на пожизненное лишение свободы на основании указа о помиловании.
Магомедова признали виновным в убийствах, разбое, краже, бандитизме и попытке побега из мест лишения свободы. На момент вынесения приговора ему был 31 год.
Большую часть срока он провел в колонии особого режима «Белый медведь» в Пермском крае. Затем его перевели в учреждение того же типа «Полярная сова» в ЯНАО.
Сейчас осужденному 60 лет. Он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Закон допускает такую возможность для пожизненно осужденных после фактического отбытия не менее 25 лет.
В удовлетворении ходатайства отказано. Осужденный подал жалобу на это решение.
