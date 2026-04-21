В Перми раскрыли серию преступлений против половой неприкосновенности

Серия преступлений против половой неприкосновенности, совершённых в 2014—2015 годах, раскрыта в Перми, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Следователи Пермского межрайонного следственного отдела СК России предъявили обвинение местному жителю 1975 года рождения. Мужчину подозревают в трёх преступлениях против половой свободы и разбойном нападении с ножом.
В октябре 2014 года в Мотовилихинском районе неизвестный, угрожая женщине ножом, потребовал деньги. Потерпевшая сказала, что денег нет, после чего злоумышленник надругался над ней и скрылся.
В январе 2015 года в Индустриальном районе мужчина проследовал за несовершеннолетней в её квартиру и, убедившись, что она одна, совершил в отношении неё действия сексуального характера.
В июле 2015 года на Егошихинском кладбище в Свердловском районе злоумышленник, угрожая убийством, надругался над женщиной, а после покинул место преступления.
Экспертизы показали, что ко всем трём эпизодам причастен один человек. Дела объединили. Объём производства превысил 100 томов. Раскрыть преступления по горячим следам не удалось, но системная работа следователей-криминалистов СКР, оперативников УУР ГУ МВД и ОУР УМВД по Перми помогла выйти на след. Мужчину задержали в апреле 2026 года. Им оказался местный житель, ранее дважды судимый за убийства.
Суд заключил обвиняемого под стражу. Назначена судебно-генетическая экспертиза.