Три человека пострадали в ДТП на Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге

Водитель, спровоцировавший аварию, был пьян и без прав.

Источник: предоставлено отделением пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Пьяный водитель без прав устроил дорожную аварию с тремя пострадавшими в Екатеринбурге. ДТП случилось на улице Бакинских Комиссаров, 68, где водитель Lada Priora допустил наезд на стоящий у дома автомобиль Audi A5.

В результате ДТП телесные повреждения получили три человека: водитель иномарки — 42-летний мужчина, житель Екатеринбурга, а также два пассажира отечественной легковушки — молодые люди 21 года и 23 лет.

«Все пострадавшие бригадой скорой медицинской помощи доставлены в ГКБ № 23», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Автоинспекторы установили, что водитель Lada Priora не имеет права управления транспортными средствами, кроме того, освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии опьянения. В отношении водителя составили несколько протоколов.