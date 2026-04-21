О смерти туристов из Красноярска в горах Бурятии стало известно из записки

В горах Восточного Саяна во время восхождения на пик Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярска. О трагедии правоохранители узнали из послания, которое участники группы оставили в придорожном заведении. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Бурятия.
По предварительным данным, группа из 15 красноярцев прибыла в Окинский район Бурятии и вышла на маршрут 18 апреля. Завершить поход и вернуться в базовый лагерь люди должны были к полудню 22 апреля.
Однако в ночь на 21 апреля несколько туристов из группы спустились к автомобильной трассе у подножия гор. В придорожном кафе они оставили записку, в которой сообщили, что во время спуска трое их товарищей скончались от переохлаждения. Сразу после этого люди отправились обратно к месту происшествия.
Владелец кафе обнаружил записку утром и незамедлительно передал информацию в экстренные службы. К базовому лагере группы сразу выехали спасатели и следователь СК. Известно, что группа была зарегистрирована в МЧС.
Как сообщают наши коллеги из bur.aif.ru, ЧП на этом туристическом маршруте бывают крайне редко. К вершине можно подняться по двум классифицированным альпинистским маршрутам.