Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О смерти туристов из Красноярска в горах Бурятии стало известно из записки

Они входили в состав группы из 15 человек.

В горах Восточного Саяна во время восхождения на пик Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярска. О трагедии правоохранители узнали из послания, которое участники группы оставили в придорожном заведении. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Бурятия.

По предварительным данным, группа из 15 красноярцев прибыла в Окинский район Бурятии и вышла на маршрут 18 апреля. Завершить поход и вернуться в базовый лагерь люди должны были к полудню 22 апреля.

Однако в ночь на 21 апреля несколько туристов из группы спустились к автомобильной трассе у подножия гор. В придорожном кафе они оставили записку, в которой сообщили, что во время спуска трое их товарищей скончались от переохлаждения. Сразу после этого люди отправились обратно к месту происшествия.

Владелец кафе обнаружил записку утром и незамедлительно передал информацию в экстренные службы. К базовому лагере группы сразу выехали спасатели и следователь СК. Известно, что группа была зарегистрирована в МЧС.

Как сообщают наши коллеги из bur.aif.ru, ЧП на этом туристическом маршруте бывают крайне редко. К вершине можно подняться по двум классифицированным альпинистским маршрутам. Подробности трагедии и мнение эксперта — читайте в материале.