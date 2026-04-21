«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко погиб в зоне СВО

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко погиб в зоне СВО, его тело опознали только недавно. По данным Telegram-канала SHOT, маньяк попал под обстрел со стороны ВСУ.

Источник: Life.ru

На счету серийного убийцы пять жертв. В зоне СВО он служил в отряде «Шторм Z». Из-за проблем со здоровьем его взяли только в санитарно-эвакуационный взвод. Родственников у Гриценко не осталось, поэтому, предварительно, его похоронят в ЛНР.

В зону СВО душегуб отправился добровольно в сентябре 2023 года. К тому моменту он вышел из мордовской колонии по УДО. Гриценко — бывший милиционер, которого уволили за пьянство. Сначала он забил сковородкой проститутку, а потом вошёл во вкус и стал охотиться на людей в Зеленоградском лесопарке: подкрадывался сзади и бил молотком в висок. В колонии маньяк тоже продолжал вести себя неадекватно.

Маньяка задержали 19 ноября 2001 года. Это сделал обычный водитель автобуса Анатолий Сухов — он услышал, как кричит одна из жертв Гриценко. Подробнее о Юрии Гриценко Life.ru рассказывал ещё в 2024 году, когда стало известно, что он выйдет на свободу. Позже появилась информация об его уходе в зону специальной военной операции. На СВО Гриценко попросился сам, чтобы заработать деньги. После смерти матери маньяка неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.