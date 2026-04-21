Жилой дом едва не сгорел на пожаре в садоводстве «Птицевод-2» в Омске

Загорелась хозяйственная постройка на придомовой территории.

Источник: МЧС РФ

В садоводстве «Птицевод-2» в Омске произошел пожар в хозяйственной постройке. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 20 апреля в 07:49.

На место происшествия выехали восемь сотрудников МЧС России с привлечением двух единиц техники. Огонь охватил площадь 30 квадратных метров, существовала угроза перехода пламени на жилой дом.

Ликвидация открытого горения была завершена в 08:20. Пострадавших нет, жилому строению ущерб не причинен.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. Специалисты напоминают владельцам садовых участков о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: очистки территории от сухой растительности, исправности электропроводки и наличия средств первичного пожаротушения.

В период дачного сезона в Омской области усилен мониторинг пожарной обстановки в садоводческих товариществах. Также запрещено разводить открытый огонь и жарить шашлыки.