Пьяный мужчина устроил дебош на авиарейсе Екатеринбург — Астана

АСТАНА, 21 апр — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту пьяного дебоша на авиарейсе Екатеринбург — Астана, сообщили РИА Новости в пресс-службе транспортной полиции Казахстана.
Ранее в казахстанском сегменте соцсетей распространились видеокадры, на которых пьяный мужчина ходит по салону самолета, пристает к пассажирам и ругается матом. Дебошира успокаивали стюардессы и другие пассажиры.
«Данный факт зарегистрирован в управлении полиции на транспорте в аэропорту города Астана. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — сообщили в полиции на вопрос об инциденте на борту самолета.