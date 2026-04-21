Появились кадры аварии на Садовом кольце

Появились кадры момента аварии на Садовом кольце, в результате которой погибли два человека. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает «112».
Иномарка столкнулась с велосипедистом, после чего врезалась в несколько автомобилей. Велосипедист погиб на месте.
Позже в больнице скончалась женщина, еще три человека получили травмы, передает Telegram-канал.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что семь машин повреждены в массовом ДТП на Садовом кольце, мотоциклист погиб на месте. На место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи, сотрудники МЧС и оперативные службы.
До этого сообщалось, что автомобиль BMW без номеров протаранил несколько машин на Садовом кольце, есть погибшие. Уточнялось, что массовое ДТП произошло на Садовом кольце рядом с улицей Покровка.