Тела 50 неизвестных младенцев и шести взрослых нашли на заброшенном кладбище

А в ирландском Туаме, графство Голуэй, развернулись масштабные поиски останков младенцев. Предполагается, что в бывшем учреждении для матерей и детей, действовавшем с 1925 по 1961 год, находится массовое захоронение почти 800 малышей, которых скинули в яму.