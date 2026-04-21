Пенсионерку из Сормово обманули мошенники, пообещав удачные инвестиции

Аферисты обманули 81-летнюю жительницу Сормово в Нижнем Новгороде — женщина лишилась более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
В марте пенсионерка получила сообщение в мессенджере от некой финансовой организации, которая предложила стать инвестором и быстро заработать на вложении денег в ценные бумаги.
По указанию мошенников женщина сняла со своего счета 250 тысяч рублей и 171 тысячу, которая была дома. Затем она переводила эти средства на указанные незнакомцами счета. Сумма потерянных средств составила 421 тысячу рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.