Тела четырех человек обнаружили после тушения пожара в Нижегородской области

ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ ОКРУГ, 21 апреля, ФедералПресс. Четыре человека погибли на пожаре, который произошел в многоквартирном доме в поселке Нижегородец. Еще 14 жильцов удалось эвакуировать.

«Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, то открытое горение наблюдалось в двух квартирах, расположенных на втором этаже. Площадь пожара составила 80 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

В связи с гибелью четырех человек следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Сейчас устанавливают личности жертв. Также проводится пожарно-техническая экспертиза, чтобы выяснить причину возгорания. Отметим, что на пожаре также пострадал еще один человек.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в результате взрыва и пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» погибли 12 человек.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.