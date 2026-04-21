Тела четырех человек обнаружили после тушения пожара в Нижегородской области

«Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, то открытое горение наблюдалось в двух квартирах, расположенных на втором этаже. Площадь пожара составила 80 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.
В связи с гибелью четырех человек следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Сейчас устанавливают личности жертв. Также проводится пожарно-техническая экспертиза, чтобы выяснить причину возгорания. Отметим, что на пожаре также пострадал еще один человек.
Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.