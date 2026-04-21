Сбежавший в ад: зеленоградский маньяк погиб в зоне СВО

Лето 2024 года должно было стать точкой отсчета нового ужаса для жителей Зеленограда и Москвы. В СМИ один за другим выходили материалы с тревожными заголовками: «Маньяк-молоточник выходит на свободу». Пенитенциарная система готовилась выпустить Юрия Гриценко, осужденного за серию жестоких нападений на женщин, которые потрясли столичный регион в начале нулевых.
Однако, как выяснили журналисты «МК», информация о грядущем освобождении опоздала. Гриценко, известный как «Зеленоградский Чикатило», вышел на волю гораздо раньше — еще в сентябре 2023 года. Более того, его след привел не в Подмосковье, а в зону специальной военной операции, где его судьба обрела неожиданный и трагический финал.
Фантом с молотком: хроника 2001 года.
Чтобы понять масштаб опасности, которую представлял этот человек, необходимо окунуться в архивные материалы уголовного дела № 80048, возбужденного 5 апреля 2001 года. В течение нескольких месяцев Зеленоград жил в атмосфере паранойи.
«Слухи ходят один ужаснее другого: в городе появился маньяк-убийца, топором зарублено 8 человек, Чикатило в Зеленограде!» — писала местная пресса. И эти сравнения были не случайны. Гриценко действовал по пугающе отточенной схеме: он подкрадывался к одиноким женщинам сзади и наносил удары молотком по голове. Орудие убийца часто бросал на месте преступления. А потом дома или в магазине брал новый молоток…
Кровавый апрель.
4 апреля 2001 года он нанес пять ударов молотком женщине, шедшей от остановки у Черного озера. В тот же день, спустя час, — новое нападение: 45-летняя Любовь скончалась в больнице. У потерпевшей остались дети и пожилые родители.
На следующий день маньяк вернулся на то же место. Снова ударил жертву по затылку. Снова смерть. Добычей маньяка были смешные суммы: 500, 130 рублей, которые он тратил на алкоголь…
Всего в деле фигурирует 14 эпизодов. Пятеро жертв погибли, остальные стали инвалидами. Одна из потерпевших, Юлия, чудом выжила и даже дала отпор: она вырвала молоток у ослабевшего от алкоголя Гриценко и ударила его сама, после чего добежала до поста ГАИ.
Психология зла: слабак с молотком.
Парадокс личности Гриценко заключался в его внешней обыденности. Родился с родовой травмой (сломанная ключица), учился слабо, врачи поставили диагноз «пограничная умственная отсталость». Однако его сняли с учета «в связи с выздоровлением» — как выяснилось позже, он обладал опасной способностью мимикрировать.
Он успел поработать токарем, отслужить в армии, а затем… пошел в милицию. Служил постовым в Шереметьево. Коллеги и жена описывали его как спокойного, непьющего семьянина. Но служба сломала его: он «поддался дурному влиянию», начал пить, впадать в белую горячку, устроил погром в школе и детском саду в Дмитрове. Из органов его уволили.
Первое убийство он совершил в 1993 году. Жертвой стала проститутка, которую Гриценко забил сковородой. Получив 9 лет, вышел по УДО в 2000-м.
«По характеру я человек слабый, нерешительный, — объяснял он следователям. — Когда я узнал, что жена изменила мне, затаил обиду на всех женщин. Пьяным становился агрессивным, и эмоции требовали выхода. Мне хотелось кого-нибудь ударить и даже убить».
Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, диагностировав «хронический алкоголизм с психопатизацией личности на органически неполноценной почве». Суд дал ему 25 лет, позже Верховный суд снизил срок до 22 лет.
Ад за решеткой: 13 лет в каменном мешке.
Оказавшись в мордовской ИК-10 (поселок Ударный), Гриценко не успокоился. Его психика продолжала разрушаться. Из-за постоянных нападений на сотрудников и других заключенных, а также попыток организовать бунт администрация пошла на беспрецедентные меры: маньяка посадили в одиночный карцер на строгих условиях содержания.
Он провел там 13 лет. Это был бетонный мешок, где отсутствие общения и солнца окончательно превратило его в зомби. Его боялись даже отъявленные уголовники. К работе с металлом его не допускали, доверив лишь деревообработку (ведь его стихией был молоток). К 2020 году состояние стало настолько тяжелым, что за ним закрепили специальную психиатрическую комиссию. Ожидалось, что после освобождения 14 июня 2024 года его сразу же отправят в психлечебницу закрытого типа.
Как маньяк стал санитаром.
Но судьба распорядилась иначе. Осенью 2023 года Юрий Гриценко, которому уже за 60, не вышел на свободу, а подписал контракт с Министерством обороны.
По данным источника SHOT, Гриценко добровольно отправился в зону СВО. В штурмовой отряд «Шторм Z» его не взяли по состоянию здоровья: возраст и разрушенная психика давали о себе знать. Его определили в санитарно-эвакуационный взвод.
Мотивы «зеленоградского Чикатило» были прагматичны до цинизма. На воле его никто не ждал. Жена давно ушла, дети, скорее всего, отказались от общения с отцом-убийцей. Дом в Зеленограде, где он был прописан, давно снесен. Мать умерла.
Смерть под обстрелом: неизбежный финал.
Свежая информация, появившаяся в СМИ после публикаций об освобождении, поставила точку в этой жуткой истории. По данным телеграм-канала SHOT, Юрий Гриценко погиб в зоне проведения СВО.
Маньяк попал под обстрел со стороны ВСУ. Из-за того что родственников у него не осталось, а документы, возможно, были уничтожены, опознание тела заняло время.
Как сообщается, его похоронят на территории ЛНР.