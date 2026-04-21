Красноярские спасатели предупредили об угрозе схода лавин и непогоде

21 апреля из-за сильного снегопада в горах Красноярского края возможны сходы лавин. Об этом туристов предупредили региональные спасатели.
Риск схода снежных лавин сохраняется в горных районах Ермаковского и Курагинского округов. Жителей просят избегать походов во время снегопадов и непогоды.
Находясь в горах, внимательно следите за изменениями погодных условий и будьте всегда осведомленными о местах, где возможен сход лавин на вашем маршруте. Телефон экстренных служб — 112.
