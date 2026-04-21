Три группы пособников украинских кол-центров задержали в Ярославской области

7 апреля сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали мужчину и женщину, которые обеспечивали узел связи мошенников в Москве, сообщили в ГУ МВД России по городу. В пресс-службе добавили, что россияне устроились на «высокооплачиваемую работу» через мессенджер и даже не знали, что действовали незаконно. Их задачей было обеспечение связи.