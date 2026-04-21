Три группы пособников украинских кол-центров задержали в Ярославской области

По информации ведомства, подозреваемые организовали функционирование GSM-шлюзов (sim-боксов) с целью хищения денежных средств путем обмана граждан с использованием телефонных звонков.
Возбуждено три уголовных дела по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Кроме того, им грозит обвинение в госизмене, передает ТАСС.
7 апреля сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали мужчину и женщину, которые обеспечивали узел связи мошенников в Москве, сообщили в ГУ МВД России по городу. В пресс-службе добавили, что россияне устроились на «высокооплачиваемую работу» через мессенджер и даже не знали, что действовали незаконно. Их задачей было обеспечение связи.
Ранее силовики задержали трех жителей Ингушетии за создание узла связи для украинского мошеннического кол-центра. Оперативники при обысках по местам проживания подозреваемых обнаружили и изъяли около 150 sim-карт, специализированные терминалы, роутер и компьютерную технику. Возбуждено уголовное дело.