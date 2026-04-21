Приговорённый к смертной казни россиянин просит об УДО после 29 лет в колонии

Ранее Life.ru рассказывал, что приговор блогеру Артёму Чекалину заставил многих задуматься: когда он вообще сможет выйти по УДО? Тут важно не просто знать срок, но и понимать, как засчитывают домашний арест. Приговор вынесли 13 апреля 2026 года — Чекалин получил 7 лет колонии общего режима. А домашний арест ему назначили ещё 4 октября 2024 года. По закону, для тяжких преступлений просить УДО можно не раньше чем через половину срока. При этом каждый день домашнего ареста идёт за половину дня в колонии: 2 дня дома = 1 день тюрьмы.