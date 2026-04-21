Экс-редактора Ura.ru Аллаярова приговорили к пяти годам колонии за взятку

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова к пяти годам колонии общего режима по делу о взятке. Соответствующее решение в понедельник огласила судья.
Суд также запретил Аллаярову заниматься журналистской деятельностью на четыре года. Сам Аллаяров заявил, что раскаивается. В последнем слове он добавил, что на скамью подсудимых его привело «безрассудное стремление к оперативности».
По версии следствия, Аллаяров передавал деньги бывшему полицейскому в обмен на оперативные сводки. Он передавал взятки своему дяде — бывшему начальнику уголовного розыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга Андрею Карпову. По данным следователей, Аллаяров приобретал у родственника оперативные сводки, содержащие персональные данные. Общая сумма взятки составила 120 тысяч рублей. Экс-редактор Ura.ru был арестован в июне 2025 года. Как писал KP.RU, изначально Аллаяров отказался признавать собственную вину.