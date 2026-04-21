Трое туристов из Красноярска насмерть замерзли на горе в Бурятии

21 апреля в экстренные службы Бурятии поступило сообщение о гибели людей в Окинском районе республики. По данным служб, трое туристов из красноярской туристической группы замерзли насмерть около пика Мунку-Сардык в горах Восточного Саяна со стороны России.
Как пишет КП-Иркутск, группа туристов из 15 человек приехала из Красноярска и была зарегистрирована.18 апреля они вышли из базового лагеря в поселке Монды, чтобы пройти через реку Белый Иркут, затем мимо слияния рек Белый Иркут и Мугувек к вершине Мунку-Сардык. Вернуться они планировали 22 апреля.
Однако в ночь 21 апреля несколько туристов вышли к трассе у подножия горы с сообщением о гибели троих туристов и поднялись обратно. Владелец кафе, где оставили записку, передал данные только утром.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи, они уже выехали на место. Пока остается много вопросов. Кто организовал тур? Почему замерзли подготовленные туристы? Почему другая часть группы осталась на горе с погибшими? По словам местных, Мунку-Сардык — крайне опасная гора, и даже в середине весны там стоит суровая зимняя погода, которая может меняться за минуты.