В Перми спустя 10 лет задержали подозреваемого в серии изнасилований

В Перми правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в серии изнасилований, совершенных в 2014—2015 годах. По данным следствия, мужчина также ранее был судим за убийства. В раскрытии преступления активное участие принимали оперативники уголовного розыска краевого главка МВД и городского УМВД.
Обвинение предъявлено местному жителю 1975 года рождения. Ему вменяют несколько эпизодов преступлений:
Первый эпизод произошел в октябре 2014 года в Мотовилихинском районе. Тогда неизвестный на улице, угрожая ножом, потребовал у женщины деньги. Получив отказ, он изнасиловал ее и скрылся.
В январе 2015 года аналогичное преступление произошло в Индустриальном районе. Мужчина проследил за несовершеннолетней до ее квартиры, убедился, что она одна, после чего совершил изнасилование и покинул место.
Еще один случай зафиксирован в июле 2015 года на Егошихинском кладбище в Свердловском районе. Там злоумышленник, угрожая убийством, напал на женщину и затем скрылся.
Следствие установило, что все преступления совершил один человек. Уголовные дела объединили в одно производство, объем которого превысил 100 томов. Долгое время установить подозреваемого не удавалось, однако в апреле 2026 года его личность была установлена. Мужчину задержали.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые экспертизы, включая генетическую. Расследование продолжается.
Следователи не исключают, что задержанный может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям.