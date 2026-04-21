Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожизненно осужденный добился рассмотрения УДО после 29 лет колонии

Осужденному на пожизненное Магомедову отказали в УДО, но он подал жалобу на пересмотр.

Источник: Комсомольская правда

Пожизненно осужденный Давуд Магомедов после 29 лет в колонии подал прошение об условно-досрочном освобождении и добился его рассмотрения. Такие просьбы суды удовлетворяют крайне редко. Об этом сообщает РИА Новости.

По закону осужденные на пожизненный срок могут просить УДО только после 25 лет отсидки. На деле такие ходатайства почти никогда не проходят. Магомедову уже отказали, но он подал жалобу и ждет нового решения.

Летом 1997 года Верховный суд Дагестана приговорил 31-летнего тогда Давуда Магомедова к смертной казни. Его признали виновным в убийствах, кражах, разбоях, попытке побега из-под стражи и бандитизме. Позже смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы, а имущество конфисковали.

Больше половины срока осужденный провел в колонии особого режима «Белый медведь» в Пермском крае. Потом его перевели в другую строгую колонию — «Полярная сова» в ЯНАО.

Ранее KP.RU рассказывал о другом пожизненно осужденном — Владиславе Технюке. Он отбывает наказание за жестокое убийство следователя, его матери и пятилетней дочери. Мужчина остался недоволен условиями в колонии.

Технюк пожаловался на цены в магазине исправительного учреждения. По его словам, после введения торговых надбавок товары сильно подорожали. Заключенный уверен, что это нарушает антимонопольное законодательство, и требует принять меры.

