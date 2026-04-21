Движение железнодорожного транспорта в Ростовской области восстановлено. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, на территории Ростовской области возобновлено движение поездов, которое было временно прекращено вечером ранее по причине повреждения элементов железнодорожной инфраструктуры.
Напомним, инцидент произошёл 20 апреля в 21:31 по московскому времени на станции Персиановка: вследствие так называемого «постороннего вмешательства» вышла из строя контактная сеть. Это привело к остановке движения и задержке 15 пассажирских составов.
Представители СКЖД заявили, что на станции Персиановка движение восстановлено, а все технические неисправности ликвидированы.
По уточнённым данным, из-за произошедшего сбой в расписании коснулся 24 поездов: время их задержки варьировалось от 20 минут до 6,5 часов.
Для обеспечения комфорта пассажиров, чьи поезда задержались в пути более чем на четыре часа, были организованы пункты выдачи воды и горячего питания. Всего железнодорожники подготовили свыше 30 тыс. индивидуальных пищевых наборов.
В СКЖД подчеркнули, что сотрудники железнодорожной отрасли делают всё возможное, чтобы минимизировать последствия сбоя и как можно быстрее вернуть движение поездов к установленному графику.