Хабаровский депутат: «Политика начинается не в кабинетах, а на земле»

На Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России» глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые добросовестными действиями приносят пользу регионам.
Эта задача актуальна и для Хабаровского края. Сейчас в регионе работают около 700 депутатов фракции «Единая Россия», представляющих партию в органах местного самоуправления.
«Политика начинается не в кабинетах, а на земле. Там, где люди приходят с конкретными вопросами и ждут решений. Поэтому муниципальные депутаты — это передовая всей нашей работы. Они первыми слышат запрос и запускают его в систему. В Хабаровском крае сегодня работают порядка 700 депутатов фракции “Единой России”, и через них выстраивается эта живая связь с жителями. Губернатор Дмитрий Викторович Демешин не раз подчеркивал: у Хабаровского края нет окраин. В реализации этого принципа роль муниципального депутата и органов МСУ — ключевая», — отметил депутат Государственной Думы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов.