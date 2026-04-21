Автомобиль улетел с дороги на 556 километре трассы М-7 в Воротынском округе

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Автомобиль Hyundai Solaris улетел с дороги на 556 км трассы М-7 в Воротынском муниципальном округе. ДТП произошло днем 20 апреля, сообщает корреспондент ИА «Время Н».

Водитель автомобиля не справился с управлением на дороге, которую занесло большим слоем мокрого снега во время метели — она не прекращается в округе вторые сутки. Несмотря на то, что машина была на зимней резине, неправильно выбранная скорость стала причиной ДТП.

Автомобиль улетел на обочину и оказался в воде. Водитель смог покинуть транспортное средство самостоятельно.