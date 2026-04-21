Экс-следователь рассказал, где наверняка есть следы пропавшего в Кузбассе Героя России

«В автомобиле будут иметься в обязательном случае и порядке биологические следы Алексея. Это потожировые следы, также отпечатки пальцев и ладоней рук Алексея», — указал специалист.
По его словам, речь идёт не только об отпечатках, но и о других следах, включая возможные следы крови. Он добавил, что подобные материалы могут сохраняться десятилетиями. Благодаря этому специалисты проводят генетические экспертизы и устанавливают ДНК-профили даже спустя годы после происшествия.
Ранее сообщалось, что ветеран СВО и Герой России Алексей Асылханов исчез 3 апреля в городе Юрга. По факту его пропажи возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Супруга 23-летнего военнослужащего подчеркнула, что он никогда не уходил, не предупредив близких, и не имел вредных привычек. По её словам, никаких требований о выкупе также не поступало.
